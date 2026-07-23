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Bafra Devlet Hastanesi'nde 50 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Tedavi Altına Alındı

Bafra Devlet Hastanesi'nde 50 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Tedavi Altına Alındı
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Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinde trileçe tatlısı tüketen 40 personel ve 10 stajyer öğrenci toplam 50 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle acil serviste tedaviye alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirilirken soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'da Bafra Devlet Hastanesi'nde 10'u stajyer öğrenci, 50 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40'ı hastane personeli, 10'u stajyer öğrenci olmak üzere toplam 50 kişide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti görüldü. Bu kişiler, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Personelin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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