Hastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi bahçesinde bekleyen kalabalığa daldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, hastane önünde bekleyen kalabalığa dalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.

Olay, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi bahçesinde meydana geldi. 21 AGD 230 plakalı otomobilin sürücüsü M.E. (52), otoparktan çıktığı sırada aracın hakimiyetini kaybederek, hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarının bulunduğu kalabalığa daldı. Kazanın, sürücünün otoparktan çıkarken yanlışlıkla fren yerine gaza basması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Olayda, Ayşegül Av ve Aygün Batmaz yaralandı. Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından acil servise alınan yaralılardan 45 yaşındaki Aygün Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hasta yakınları tarafından darbedilen sürücü M.E, olay yerinden uzaklaştıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Yaralı Ayşegül Av'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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