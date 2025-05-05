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Hastane Odasında Düğün: Osman ve Filiz'in Unutulmaz Tarihi

Hastane Odasında Düğün: Osman ve Filiz'in Unutulmaz Tarihi
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Düzce'de bel fıtığı tedavisi gören Osman Dilek, nikah tarihine denk gelen operasyonu nedeniyle, nikahlarını hastane odasında kıydı. Gelin Filiz Çetin ile hastane odalarını gezip hem diğer hastalara nikah şekeri dağıttılar hem de şifa dilediler.

Hastane odasında nikah kıydılar

Bekledikleri tarihte operasyon geçirince nikah hastane odasına kaldı

Önce nikah kıydılar sonra oda oda gezip hastalara nikah şekeri dağıtıp, şifalar dilediler

DÜZCE - Düzce'de bel fıtığı şikayeti ile hastaneye yatan ve bir dizi operasyon geçiren Osman Dilek ile Filiz Çetin özel gün olarak seçtikleri tarih operasyon sonrasına gelince nikahlarını Düzce Üniversitesi Hastanesinde kıydılar. Mahalle muhtarının kıydığı nikahtan sonra gelin ve damat hastane odalarını gezip diğer hastalara hem nikah şekeri verdiler hem de şifa dilediler.

Düzce'de 1,5 yıl önce tanışan 44 yaşındaki Osman Dilek ve 38 yaşındaki Filiz Çetin evlenmeye karar verdi. Nikahları için özel bir tarih isteyen Dilek çifti 5 Mayıs 2025 tarihinde karar kıldı. Ancak damat Osman Dilek bel fıtığı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Hastanesine yattı. Bir dizi operasyon geçiren damat Osman Dilek, nikah için kararlaştırılan tarihte hastanede olduğu için nikahları da hastane odasında kıyıldı. Bağımlılıkla Mücadele Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği'nin organize ettiği ve Doğanlı Muhtarı Aydın Bulut'u kıydığı nikahtan damat Osman Dilek ve gelin Filiz Çetin, evlenmeyi kabul ediyor musunuz? sorusuna "evet" cevabı verdiler. Ardından alkışlar eşliğinde nikah cüzdanını teslim aldılar.

Damat Osman Dilek; "Bugün mutluluğa imza attık. İkinci baharımızı yaşamak için evlendik. Biz aslında bugünün tarihini bekliyorduk. Birkaç sefer şartlar gereği nikah tarihi değişti. Evde yapacaktık, düğün salonu derken en son hastanede oldu. Nasip böyleymiş diyelim. 4 ameliyat geçirdim normalde dünde bir ameliyat olacaktım ama gerek kalmadı" dedi.

Gelin Filiz Çetin, 1,5 yıl önce tanıştıklarını belirterek "Nikahımız anca oldu. 05.05.2025'i bekledik oda bugün oldu. Hastanedeyiz dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.

Nikahın ardından gelin ile damat oda oda dolaşarak nikah şekeri dağıttılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
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