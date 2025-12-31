Batman'da 203 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 91 yaşındaki Fahriye Sunar'ın rahatsızlanması sonrası, UMKE yoğun kar yağışı altında acil müdahale için adrese ulaştı ve hasta hastaneye kaldırıldı.
HASTA KADINA UMKE ULAŞTI
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde yaşayan Fahriye Sunar (91) rahatsızlanınca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Genel durum bozukluğu şikayeti ihbarı sonrası UMKE, yoğun kar yağışı altında adrese ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
