Hassa'da traktör ile panelvan çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sıtkı Nazifşan'ın kullandığı 31 U 9779 plakalı traktör, Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı mevkiinde T.M. idaresindeki 31 B 5070 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada traktördeki Havva Nazifşan hayatını kaybetti, traktör ve panelvan sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Olaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.