Hatay'da suyla dolan çukura düşen çocuk öldü

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde oyun oynarken su dolu bir çukura düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çocuğun kimliği otopsi ile belirlenecek.

HATAY'ın Hassa ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı boş arazideki 1,5 metre derinliğinde su dolu çukura düşen Suriye uyruklu kimliği tespit edilemeyen çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla boş arazide oynayan kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, yağmur nedeniyle su biriken 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark edip, kurtarmak isteyen vatandaşlar, suyun içine girdi. Çocuğu sudan çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğum kimliği, otopsi ve soruşturmayla belli olacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

