Üye Girişi
Haberler

Hassa'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde LPG dolumu esnasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Habil Çalışkan, 31 B 1653 plakalı otomobille Girne Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi. LPG dolumu yapıldığı sırada otomobil, bagaj kısmından bir anda alev aldı.

Yangın anında araçta bulunan sürücü Çalışkan ile yanındaki Hasan Hakan Torun yaralandı.

İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Hatay Hassa Olaylar Kaza Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Seçim propaganda yasakları ne zaman başlıyor? Quaresma Beşiktaş'a gelecek mi? 29-30 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! ORC İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Sonar İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı? Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı? İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı? Ateş Kuşları 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Ateş Kuşları yeni ölüm izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni bölüm izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title