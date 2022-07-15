Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırı kamerada: 5 çocuk gözaltına alındı

BEYOĞLU Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. 81 mezarlığı zarar verildiği belirtilirken saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası inceleme sonucu olayın 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi. Yapılan kontrollerde 81 mezarlığın mermer taşlarının kırıldığı tespit edildi. Mezarlık ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayın 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söylediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel