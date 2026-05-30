Hasköy'de kadınlara KADES tanıtıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Gökyazı uygulama noktasında faaliyet gerçekleştirildi.

Araçlarda bulunan kadınlara KADES'i tanıtan ekipler, diğer yolculara da "Kadına EL-KAL-KA-MAZ" mottosuyla farkındalık oluşturmak amaçlı bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlara "bayramın en güzel hediyesi güvende ve mutlu bir ailedir" vurgusu yapan ekipler, aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yaptıktan sonra yolculara şeker ikramında bulundu.