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Hasarlı binanın yıkımına tanık olan öğrencilere moral etkinliği düzenlendi

11 Aralık 2023 13:59 Güncelleme: 14:00 Abone Ol

İskenderun ilçesindeki okulun karşısındaki hasarlı binanın usulsüz yıkımını gören öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte palyaço eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, yüz boyama etkinliğiyle de eğlendi.