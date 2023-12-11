Hasarlı binanın yıkımına tanık olan öğrencilere moral etkinliği düzenlendi
İskenderun ilçesindeki okulun karşısındaki hasarlı binanın usulsüz yıkımını gören öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte palyaço eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, yüz boyama etkinliğiyle de eğlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okulun karşısındaki hasarlı binanın usulsüz yıkımına tanık olan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.
İskenderun Gençlik Merkezi üyeleri, Muradiye Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirdi.
Programda palyaço eşliğinde eğlenme imkanı bulan öğrenciler, halat çekme ve sandalye kapmaca oynadı.
Gönüllüler, birlikte şarkı söyledikleri çocuklar için yüz boyama etkinliği de gerçekleştirdi.
Öğrenciler, okulun karşısındaki depremler nedeniyle hasar alan binanın 7 Aralık'taki usulsüz yıkımı sırasında panik yaşamış, İskenderun Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.