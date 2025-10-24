Haberler

Hasankeyf'te Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Hasankeyf'te Gazze Yararına Kermes Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tüm okulların katılımıyla Gazze halkı yararına kermes gerçekleştirildi. Öğrenciler ve velilerin destekleriyle çeşitli ikramların sunulduğu etkinlik büyük ilgi gördü.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tüm okulların desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen, anaokullarından liselere kadar ilçedeki tüm okullardaki öğrencilerin ve velilerin desteğiyle ilçe meydanında düzenlenen kermeste hazırlanan yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Hasankeyf'te Gazze halkı yararına kermes düzenlendiğini söyledi.

"Mezopotamya'nın incisi Hasankeyf'ten Orta Doğu'nun incisi Filistin'e selam gönderiyoruz." diyen İmrak, ilçedeki tüm okulların destek verdiği kermese ilginin yüksek olduğunu belirtti.

İmrak, "Buradaki ürünlerin hem tadına bakıyoruz hem de Filistinli kardeşlerimize, çocuklarımıza destek sunmuş oluyoruz." dedi.

Gazzeliler için hissedilen duyarlılığın ilçede üst düzey katılımla ve bir coşkuyla sergilendiğini dile getiren İmrak, Hasankeyf halkının Gazze'ye hiçbir zaman duyarsız kalmadığını, kalmayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.