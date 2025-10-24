Hasankeyf'te Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tüm okulların desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen, anaokullarından liselere kadar ilçedeki tüm okullardaki öğrencilerin ve velilerin desteğiyle ilçe meydanında düzenlenen kermeste hazırlanan yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Hasankeyf'te Gazze halkı yararına kermes düzenlendiğini söyledi.

"Mezopotamya'nın incisi Hasankeyf'ten Orta Doğu'nun incisi Filistin'e selam gönderiyoruz." diyen İmrak, ilçedeki tüm okulların destek verdiği kermese ilginin yüksek olduğunu belirtti.

İmrak, "Buradaki ürünlerin hem tadına bakıyoruz hem de Filistinli kardeşlerimize, çocuklarımıza destek sunmuş oluyoruz." dedi.

Gazzeliler için hissedilen duyarlılığın ilçede üst düzey katılımla ve bir coşkuyla sergilendiğini dile getiren İmrak, Hasankeyf halkının Gazze'ye hiçbir zaman duyarsız kalmadığını, kalmayacağını ifade etti.