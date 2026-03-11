Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma personeliyle iftar yaptı

Güncelleme:
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma personeliyle düzenlenen iftar programında bir araya gelerek birlikte oruç açtı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığında iftar programı düzenlendi.

Kaymakam İmrak, programa katılarak jandarma personeli ile iftar yaptı.

Programda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan da yer aldı.

