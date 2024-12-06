Üye Girişi
Haberler
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Hasan Uçarsu'ya Onur Ödülü Altın Madalyası Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın bu yılki 'Onur Ödülü Altın Madalyası', besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi. Ödül töreni, Cenap And Evi'nde gerçekleştirildi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi.

Cenap And Evi'nde düzenlenen törende, vakıf kurucularından Cevza And Başman'ın anısına, 1988'de oluşturulan ve her yıl Başman'ın vefat ettiği 6 Aralık'ta verilen ödüle bu yıl Hasan Uçarsu layık görüldü.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'dan ödülünü alan Uçarsu, ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının kıymetli değerleri temsil ettiğine değinen Uçarsu, "Aileme ve beni bu ödüle uygun bulan seçici kurula, vakıf yönetimine ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfına gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
img

Verdiği örnek istifa bile getirebilir
img

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçek oldu
img

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor? Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor -Kasımpaşa)? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, hangi maddeden sek edildi, ceza alacak mı? 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.