Hasan Dağı'nda Zirve Tırmanışı Sırasında Düşen Kızılay Başkanı Kurtarılıyor

Hasan Dağı'nda Zirve Tırmanışı Sırasında Düşen Kızılay Başkanı Kurtarılıyor
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Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

Eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay (76) ve beraberindeki 3 kişi, saat 17.00 sıralarında Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçti.

Tırmanış sırasında Sılay, dengesini kaybederek düşüp başından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE'den oluşan arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Sılay'a karadan ulaşamayan ekipler, Hava Kuvvetleri Komutanlığından helikopter talebinde bulundu.

Koordinatlarına ulaşılan Sılay'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Sılay'a cep telefonuyla ulaştıklarını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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