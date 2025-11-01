Hasan Dağı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda çeşmeden su içen kartal ile tilki, tavşan ve baykuş fotokapanla kayda alındı.

Dijital içerik üreticisi ve Karacaören Şehit Erol Şahin Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Yasin Karaman, yaban hayatını izlemek ve takibini yapmak amacıyla Tahta Yaylası Ayeşme Deresi civarına fotokapan yerleştirdi.

Bu bölgedeki çeşmeye konan kartalın su içtikten sonra uçması kayda alındı.

Tilki ve tavşan ile bir baykuş da görüntülerde yer aldı.