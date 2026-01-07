Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için başlatılan arama çalışmaları 10. günde devam ediyor. 143 kişilik ekip, 20 kilometrelik alanda arama yapıyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 10. günde devam ediyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin de bulunduğu 143 kişilik ekip, kanal içerisi ve dışında yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gündüz'ün bulunmasına yönelik arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Arama ekiplerimiz, vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak için koordineli ve titiz bir çalışma ortaya koyuyor. 20 kilometreyi aşan uzun bir hatta yürütülen arama çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimizden bilgi aldık, kayıp vatandaşımızın yakınlarıyla bir araya geldik. Kapsamlı olarak gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyoruz."

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
