Harran'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, ahırlardan çalınan 4 büyükbaş hayvanla ilgili yapılan çalışmalar sonucu bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 4 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde A.A. ve H.A'nın ahırlarından 4 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğu belirlendi.
Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel