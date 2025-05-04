Harran'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Harran'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, ahırlardan çalınan 4 büyükbaş hayvanla ilgili yapılan çalışmalar sonucu bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 4 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde A.A. ve H.A'nın ahırlarından 4 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğu belirlendi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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