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Harmancık'ın ekolojik turizm potansiyeli AB Erasmus Plus Programı'nda anlatıldı

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Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus KA2 Programı kapsamında Harmancık'ın ekolojik turizm potansiyeli anlatıldı. İspanya, Polonya, Slovenya ve Arnavutluk'tan gelen misafirler, Harmancık Eko Turizm Tesisleri'nde ağırlandı. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, ekolojik turizm potansiyeli hakkında sunum yaptı ve proje alanını gezdirdi. Proje danışmanı Arzu Kırayoğlu da Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus KA2 Programı kapsamında Harmancık'ın ekolojik turizm potansiyeli anlatıldı.

Proje kapsamında İspanya, Polonya, Slovenya ve Arnavutluk tan gelen misafirler, Harmancık Eko Turizm Tesisleri'nde ağırlandı.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Harmancık'ın ekolojik turizm potansiyeliyle ilgili misafirlere sunum yaptı. Arıkan daha sonra, kamp ve karavan alanı ile Karaca Göleti'ne yapacakları üç etaplı projenin alanını gezdirdi.

Proje danışmanı Arzu Kırayoğlu da Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Haşim Ali Arıkan Avrupa Birliği Slovenya Polonya İspanya Turizm Güncel Haberler

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