Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ziyaret etti
Güncel Haberler
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçe ve meslek yüksekokulu ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Ay ve Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek'i makamında kabul etti.
Başkan Ataş "Rektörümüze misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz ve meslek yüksekokulumuz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın rektörümüze muvaffakiyetler dilerim." açıklamalarında bulundu.