Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ziyaret etti

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçe ve meslek yüksekokulu ile ilgili istişarelerde bulunuldu.