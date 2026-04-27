Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yeni sezon mayısta başlıyor

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yeni sezon mayısta başlıyor.

İBB Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un prestijli mekanlarından olan Harbiye'de, yaz sezonunda dünyaca ünlü isimler ve Türkiye'nin sevilen sanatçıları müzikseverlerle buluşacak.

Pop müzikten klasik müzik resitallerine, cazdan sahne şovlarına kadar geniş bir yelpazede programlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında 2 Mayıs'ta Anıl Durmuş, 3 Mayıs'ta Gülşen, 4 ve 6 Mayıs'ta Yıldız Tilbe, 5 Mayıs'ta Derya Bedavacı, 8 Mayıs'ta An Epic Symphony: Cem Adrian, 9 Mayıs'ta Faun, 10 Mayıs'ta Berkay, 11 Mayıs'ta Edis, 12 Mayıs'ta An Epic Symphony: Hayko Cepkin, 14 Mayıs'ta Ebru Yaşar, 15 Mayıs'ta Mor ve Ötesi konserleri gerçekleşecek.

Murat Karahan "Sezen Aksu Şarkıları" performansıyla 16 Mayıs'ta sahne alırken 17 Mayıs'ta Nazan Öncel, 18 Mayıs'ta Funda Arar ve Kubat, 21 Mayıs'ta Düş Sokağı Sakinleri, 22 ve 23 Mayıs'ta Sibel Can, 24 ve 25 Mayıs'ta "Hande Bizi Sezen'e Götür Senfonik Konseri" ve 30 Mayıs'ta "An Epic Symphony: Pentagram" konserleri izlenebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
