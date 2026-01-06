Haberler

Albüm: Çin'in Buz Kenti Harbin Yeni Yıl Tatilinde 4,1 Milyondan Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı

Albüm: Çin'in Buz Kenti Harbin Yeni Yıl Tatilinde 4,1 Milyondan Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 42. Kar ve Buz Festivali, yeni yıl tatilinin son üç gününde 4,1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

HARBİN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve "buz kenti" olarak da bilinen Harbin, yeni yıl tatilinin son üç gününde 4,1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda düzenlenen 42. Kar ve Buz Festivali pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Fener kariyeri sona eriyor