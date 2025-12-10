Albüm: Çin'in Harbin Kentinde 23,8 Metrelik Kardan Adam Ziyaretçilerini Bekliyor
Çin'in Harbin kentinde düzenlenen 38. Güneş Adası Uluslararası Kardan Heykel Sanat Sergisi'nin simge eseri, 23,8 metre yüksekliğindeki dev kardan adam ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
HARBİN, 10 Aralık (Xinhua) -- 38. Güneş Adası Uluslararası Kardan Heykel Sanat Sergisi'nin simge eseri "Bay Kar Adam" salı günü Çin'in Harbin kentinde ziyarete açıldı. 23,8 metre yüksekliğindeki ve 5.000 metreküp kar kullanılarak yapılan dev kardan adam, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua / Güncel