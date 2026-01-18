Haberler

Albüm: Harbin Buz-Kar Dünyası'nda Gelecek Sezon İçin Buz Toplama Çalışmaları Şimdiden Başladı


Harbin Buz-Kar Dünyası, ziyaretçilerini beklerken, eğlence parkına yakın olan Songhua Nehri'nde gelecek sezon için buz toplama ve depolama faaliyetlerine şimdiden başlanıldı.

HARBİN, 18 Ocak (Xinhua) -- Harbin Buz-Kar Dünyası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, eğlence parkına yakın mesafedeki Songhua Nehri'nde gelecek sezon için buz toplama ve depolama çalışmalarına şimdiden başlandı.

