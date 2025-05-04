Hapisteki Mahkumlara Geleneksel Tatlı İkramı

Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği hapishanelerde yatan hükümlülere tatlı ikramında bulunma geleneği, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesir'de gerçekleştirildi.

1323 yılında kurulan ve mahpuslara tatlı ikram eden vakıf olarak bilinen Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı'nın vakıf şartı günümüzde yaşatılmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ahi Pehlivan vakfiyesi doğrultusunda 25 bölgede mahkumlara tatlı ikramı yaparak vakfiyeyi yerine getiriyor. Bu doğrultuda Balıkesir'de de 500 hükümlüye baklava ikramında bulundu.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek hazırlanan tatlıların mahkumlara ikram edildiğini söyledi.