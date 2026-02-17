Kocaeli'de 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.G. isimli hükümlü, İzmit'te polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan K.G'yi İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel