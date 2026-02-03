Aranan şahıs polisleri görünce balkondan atladı

Haberler

Kuşadası'nda, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Bilal Tektaş, polisleri görünce balkondan atlayarak ağır yaralandı. Tektaş hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan, polisleri görünce saklandığı evin 2'nci katındaki balkondan atlayan Bilal Tektaş (34), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bilal Tektaş'ın evinde olduğu ve saklandığı bilgisi alındı. Uzun süredir firari olan Tektaş için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Tektaş, yakalanmamak için 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Tektaş için adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Tektaş'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
