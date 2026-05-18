Albüm: Hantavirüsün Görüldüğü Kruvaziyer Gemisi Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na Ulaştı

ROTTERDAM, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hantavirüsün görüldüğü Hondius kruvaziyer gemisi, uluslararası sağlık kuruluşlarının yakından takip ettiği yolculuğunu tamamlayarak dezenfeksiyon işlemleri için pazartesi günü Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na ulaştı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı açıklamada, gemi mürettebatının limana varışta derhal karantinaya alınacağı, kendi ülkelerine dönme imkanı bulunmayan personelin ise karantina sürecini Hollanda'da tamamlayacağı belirtilmişti.

