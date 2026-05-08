Sağlık Bakanlığından "hantavirüs" açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vaka tespit edilmediğini açıkladı. Bakanlık, sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda takip edildiğini ve vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vakanın tespit edilmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin Bakanlık tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı, tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

Kaynak: AA / Duygu Yener
