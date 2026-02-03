Hanönü'de Berat Kandili idrak edildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Berat Kandili, Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programla kutlandı. İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, gecenin önemini vurguladı ve program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Berat Kandili idrak edildi.
Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde Hanönü Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programında Kuran-ı Kerim okundu.
İlahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesinin önemini anlattı.
Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel