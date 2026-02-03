Haberler

Hanönü'de Berat Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Berat Kandili, Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programla kutlandı. İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, gecenin önemini vurguladı ve program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Berat Kandili idrak edildi.

Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde Hanönü Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programında Kuran-ı Kerim okundu.

İlahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesinin önemini anlattı.

Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
