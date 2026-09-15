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Hanönü Kaymakamı Uslu, Kur'an kursunu ziyaret etti

Hanönü Kaymakamı Uslu, Kur'an kursunu ziyaret etti
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Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, Halime Hatun Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, Halime Hatun Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kursun genel durumu, eğitim faaliyetleri ve fiziki imkanları hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, öğrencilerle sohbet etti.

Uslu, erken yaşta verilen eğitimin önemine dikkati çekerek, bu tür kursların çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinde büyük rol üstlendiğini vurguladı.

Ziyarette İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Uslu'ya eşlik etti.

Kaynak: AA
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