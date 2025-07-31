Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye Veda Yemeği

Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için veda yemeği düzenlendi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Metin Yamalı, Denli'nin yurt dışı eğitimi nedeniyle ilçeden ayrılacağını belirtti.

Yamalı, Denli'ye ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye ve fahri hemşerilik plaketi verdi.

Denli ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.