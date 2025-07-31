Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye Veda Yemeği

Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye Veda Yemeği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için bir veda yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Metin Yamalı, Denli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve fahri hemşerilik plaketi takdim etti.

Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için veda yemeği düzenlendi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Metin Yamalı, Denli'nin yurt dışı eğitimi nedeniyle ilçeden ayrılacağını belirtti.

Yamalı, Denli'ye ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye ve fahri hemşerilik plaketi verdi.

Denli ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Aziz Yıldırım'ın, 'Otur sen lan' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

Aziz Yıldırım'ın, "Otur sen lan" dediği Hamdi Akın'dan flaş hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise'den "erotik dans" eleştirilerine cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.