Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye Veda Yemeği
Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için bir veda yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Metin Yamalı, Denli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve fahri hemşerilik plaketi takdim etti.
Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için veda yemeği düzenlendi.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Metin Yamalı, Denli'nin yurt dışı eğitimi nedeniyle ilçeden ayrılacağını belirtti.
Yamalı, Denli'ye ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye ve fahri hemşerilik plaketi verdi.
Denli ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel