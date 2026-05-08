Hanönü'de 30 bin sebze fidesi dağıtıldı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Tarım Arazileri Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 160 üreticiye yüzde 50 hibeli 30 bin sebze fideleri dağıtıldı.
Hanönü Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazileri Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında sebze üretimi yapan üreticilere yüzde 50 hibeli fide dağıtımı gerçekleştirildi.
Salatalık, domates, biber olmak üzere 160 üreticiye 30 bin fide dağıtıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan