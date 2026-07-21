Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Sonel'in eşinin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Sonel'in eşinin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi'nin eşi Handan Sonel ile 4 şüphelinin ifadeleri Tunceli'de alınacak.

HANDAN SONEL İLE 4 ŞÜPHELİ TUNCELİ'DE İFADE VERECEK

Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı O.Y., güvenlik korucusu F.Ö., eski güvenlik korucubaşı Y.A. ve bilişim firması sahibi M.A.'nın ifadeleri Tunceli'de alınacak. Sağlık kontrolünün ardından şüphelilerin, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince ifadesine başlanacak. Şüphelilerin ifade işlemlerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü