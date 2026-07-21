Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Sonel'in eşinin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi'nin eşi Handan Sonel ile 4 şüphelinin ifadeleri Tunceli'de alınacak.
HANDAN SONEL İLE 4 ŞÜPHELİ TUNCELİ'DE İFADE VERECEK
Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı O.Y., güvenlik korucusu F.Ö., eski güvenlik korucubaşı Y.A. ve bilişim firması sahibi M.A.'nın ifadeleri Tunceli'de alınacak. Sağlık kontrolünün ardından şüphelilerin, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince ifadesine başlanacak. Şüphelilerin ifade işlemlerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,