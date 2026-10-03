Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinliler kışlık yardım için gösteri düzenledi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, zorlu kış mevsimi öncesinde çadır, tıbbi malzeme ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplanan onlarca Filistinli aile, kış mevsiminin yaklaşması ve İsrail ablukası nedeniyle insani yardım faaliyetlerinin azalmasıyla yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını belirtti.

Uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum derneklerine çağrıda bulunan Filistinli göstericiler, barınma ve temel yardımların sağlanması talebinde bulundu.

Filistinli göstericiler, "Çadırlarımız parçalanmış ve karınlarımız aç", "Bizi belirsizliğe terk etmeyin", "Listelerinizde sayılardan ibaret değiliz. Hak sahibi insanlarız" ve "Onur ve güvenlik istiyoruz. Artık dışlanmaya ve yoksunluğa son verilsin" yazılı pankartlar açtı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Filistinlinin yerinden edildiğini hatırlatan göstericiler, kendilerine çadırların yanı sıra ısınma, tıbbi ve gıda malzemelerinin temin edilmesini istedi.

Göstericiler, Gazze'deki çadırlarda yaşayan Filistinli aileler olarak, kış mevsiminde şiddetli fırtına ve yağmurda eskimiş çadırların kendilerini korumakta yetersiz kaldığını vurguladı.

"Çadır, gıda ve sağlık kolilerine ihtiyacımız var"

Gösteriye katılan yerinden edilmiş Filistinli İyad Zümer, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Bugün, her türlü sıkıntıyı yaşayan yerinden edilmişlerin durumuna dikkatin çekilmesi talebiyle toplandıklarını anlatan Zümer, "İsrail ablukası nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin temininde kesintiler ve ciddi eksiklikler yaşanıyor." dedi.

Zümer, "Kış mevsimine giriyoruz. Yerinden edilenlerin çadırlarını vuran şiddetli yağmur ve rüzgarla mücadele edebilmek için branda, çadır, gıda ve sağlık kolilerine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu ihtiyaçların karşılanmasının "ikincil bir mesele olmadığını" vurgulayan Zümer, uluslararası kuruluşlara, yerel kurumlara ve bağışçılara yerinden edilenlerin taleplerine karşılık vermeleri çağrısında bulundu.

Göstericilerden İyad Şair de kış mevsiminin yaklaşmasıyla ailelerin zor yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şair, "Refah ve Han Yunus'ta zor koşullar altında yaşıyoruz. Şiddetli bir kışa giriyoruz ancak mevcut çadırların çoğu insanları soğuk, yağmur ve rüzgardan yeterince korumuyor." dedi.

Gösterinin olduğu bölgede 35 çadır kampı var

Han Yunus kentindeki "Fış Firaş" bölgesinden sorumlu Ahmed Hasan en-Neccar da bölgede yaklaşık 35 çadır kampının bulunduğunu ve bu kamplarda yaklaşık 6 bin ailenin, başka bir ifadeyle yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığını aktardı.

Yerinden edilenlerin çadır, branda, gıda ve sağlık kolileri konusunda ciddi eksiklik yaşadığını belirten Neccar, şunları kaydetti:

"Uluslararası tüm kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve hayır kurumlarına sesimizi duyuruyoruz. İçinde bulundukları zorlu yaşam koşulları nedeniyle yerinden edilenlerin durumuna bakılması ve acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da tekrarlayan kış fırtınaları ve su baskınlarının binlerce geçici barınağı yıktığını, ailelerin ve çocukların dondurucu soğukta güvensiz koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 bini aşkın kişi yaralandı.

İsrail saldırıları, insani kayıpların yanı sıra Gazze'deki konutların, altyapının ve temel hizmet tesislerinin yüzde 90'ını tamamen yerle bir etti.

Kaynak: AA