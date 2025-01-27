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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Tırda yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan biri tır sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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