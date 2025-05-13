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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 115 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 115 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaptıkları operasyonda 115 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. İki tır sürücüsü, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Carlos'un katılımıyla yapılan aramada, tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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