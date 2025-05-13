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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 115 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 115 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyon sonucunda 2 tırda 115 kilogram skunk uyuşturucu madde bulundu ve 2 sürücü gözaltına alındı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpek Carlos'un katılımıyla yapılan aramada tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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