Hamza Dağ: "AK Parti olarak hakikatin hakkını gözetmeye devam edeceğiz"
AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti 21.
Ak Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel