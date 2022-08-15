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Hamza Dağ: "AK Parti olarak hakikatin hakkını gözetmeye devam edeceğiz"

AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti 21.

Ak Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Hamza Dağ AK Parti Güncel Haberler

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