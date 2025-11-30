Hamilton'da 2025 Noel Baba Koşusu Coşkusu
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton kentinde düzenlenen 2025 Noel Baba Koşusu'na yüzlerce kişi katıldı. Etkinlik, katılımcıların Noël Baba kostümleriyle koşmasıyla renkli anlar yaşattı.
HAMİLTON, 30 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton kentinde düzenlenen 2025 Noel Baba Koşusu'na katılan Noel Baba kostümü giymiş insanlar, 29 Kasım 2025.
Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel