Hamile Kadın Ambulansda Bebeğini Dünyaya Getirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Pekmezli Mahallesi'nden alınan hamile Cevdar Güzelsu'nun doğum sancıları, Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada başladı.

Güzelsu, ambulanstaki acil tıp teknisyeni (ATT) Hasret Çiftçi ve paramedik Ali Fuat Gündüzalp'ın yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.

Güvenli şekilde hastaneye ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.