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Kastamonu'da hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

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Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren Berkan Civil, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, yabancı madde kullandırıldığını iddia etti ancak mahkeme indirimsiz ceza verdi.

Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan Berkan Civil (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün ailesi de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Civil, savunmasında kendisine yabancı madde kullandırıldığını, olay sırasında bilincinin yerinde olmadığını öne sürerek beraatını istedi.

Maktul Elif Civil'in babası İ.Ç. ile annesi K.Ç, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayarak, sanık Berkan Civil'in nitelikli kasten öldürme suçundan en üst sınırdan, herhangi bir tahrik indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay

?Kastamonu'da 21 Nisan 2025'te İnönü Mahallesi'nde bulunan bir binadan kötü koku gelmesi üzerine adrese giren polis ekipleri, 8 aylık hamile olduğu belirlenen Elif Civil'in cansız bedeniyle karşılaşmış, yapılan incelemede genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan kocası Berkan Civil tutuklanmıştı.?Sanığın, 1,5 yaşındaki çocuğu ve 10 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen eşiyle aynı evde kaldığı anlaşılmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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