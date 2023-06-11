Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, hamburgercide yemek yerken kız arkadaşı ile tartışan gence tepki gösterince ikili arasında kavga çıktı. Araya giren kişiler de yumruklardan nasibini alırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir hamburgerciye gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin, kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş olaya müdahale etmek istedi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı.

ANBEAN KAMERADA

Bu sırada öfkeli genç kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.