Hamas ve İslami Cihad'ın Dahlan grubuyla seçim ittifakı İstanbul'da doğrulandı

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Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketinin Fetih Hareketinin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan liderliğindeki grupla "sürpriz" bir seçim ittifakı kurma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

İttifak kararını, İslami Cihad Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, İstanbul'da Associated Press (AP) ajansına verdiği röportajda doğruladı.

Hindi, söz konusu ittifakın parti mensuplarından ziyade bağımsız isimlerden oluşabilecek "ortak bir ulusal liste"yi destekleyeceğini ifade etti.

Bir dönem Gazze'de Hamas ile çatışmalar yaşayan ve 2010 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sürgüne gönderilen Muhammed Dahlan'ın sürece dahil olması dikkati çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) danışmanlık yapan ve ABD ile İsrail makamlarıyla da temasları bulunan Dahlan grubunun bu ittifakta yer alması, Filistin siyasetinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Hamas, İslami Cihad ve Dahlan grubunu bir araya getiren bu ortaklığın temelinde, Abbas yönetimine karşı duyulan ortak hoşnutsuzluğun yattığı belirtiliyor.

Filistin'de son genel seçimler Ocak 2006'da yapılmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıca, yasaya uygun şekilde gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinin tarihinin de daha sonra belirleneceği açıklanmıştı.

2006'daki son seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından yaşanan gerilim ve ardından gelen süreçte Abbas, 2021 yılı dahil olmak üzere seçimleri birkaç kez ertelemişti.

Dahlan kimdir?

Fetih Hareketi'nde daha önce Merkez Komite üyeliği yapan Muhammed Dahlan, 2011'de ihraç edilmişti.

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.

Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi, 2016'da Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanlığı Güvenlik İşleri Koordinatörü olarak görev yaptığı süre boyunca 16 milyon doları zimmetine geçirmekten üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA