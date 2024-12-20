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Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor

Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir üyesinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, öldürdüğü İsrail keskin nişancısının elbisesini giyerek İsrail askerleri arasında intihar saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, üyelerinden birinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda öldürdüğü İsrail keskin nişancısının elbisesini giyerek kendisini İsrail askerlerinin arasında patlattığını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kassam üyelerinden birinin öğleden sonra bir güvenlik operasyonu yaparak, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrailli bir keskin nişancıyı ve yardımcısını sıfır mesafeden öldürmeyi başardığı kaydedildi.

CANLI BOMBA EYLEMİ

Açıklamada, olaydan bir saat sonra aynı Kassam Tugayları üyesinin, İsrail askerleri kılığına girerek, 6 askerden oluşan İsrail ordusuna bağlı bir güce ulaşmayı ve aralarına girmeyi başardığı, üzerindeki patlayıcı kemeri infilak ettirerek kendisini İsrail güçlerinin arasında patlatarak onların ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

İSRAİL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kassam Tugaylarının açıklamasında olayda İsrail askerlerinden kaçının öldüğü ve kaçının yaralandığı bilgisine yer verilmezken, İsrail tarafından da konuya ilişkin açıklama yapılmadı

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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