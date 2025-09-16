İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıkladı.

GAZZE'YE KARA OPERASYONU

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.

YEMEN'İ DE VURDULAR

Öte yandan İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladıİsrail'in "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" uyarısından bir süre sonra, İsrail uçakları Yemen'i de vurdu. 12 kez hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail'den yapılan açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapılara" saldırıldığı öne sürüldü.

KARA OPERASYONU'NA HAMAS'TAN İLK TEPKİ

İsrail'in Gazze'nin işgal hareketine ilişkin Hamas'tan açıklamada geldi. Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.

"ABD GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMIN KİLİT ORTAĞI"

ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi. Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.

52 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentine topyekûn kara harekatı başlatan İsrail'in gün boyu süren saldırılarında 46'sı Gazze kentinden olmak üzere 52 Filistinli de hayatını kaybetti. Saldırılara Gazze'nin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.