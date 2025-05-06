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Hamas'tan İsrail'in Okul Bombalamasına Tepki: Savaş Suçlusu Yargılansın!

Hamas'tan İsrail'in Okul Bombalamasına Tepki: Savaş Suçlusu Yargılansın!
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Hamas, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir okulun bombalanmasını kınayarak İsrail liderlerinin savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulundu. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacılara ev sahipliği yapan bir okulun bombalanmasının İsrail'in "vahşetini ve süregelen suç eğilimini" yansıttığını belirterek, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

Hamas'ın Telegram hesabından yayınlanan açıklamada, İsrail'in okula düzenlediği hava saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, birçok kurbanın hala enkaz altında olduğu vurgulandı.

Hamas, İsrail'in özellikle insanların sığındığı yerleri hedef almasının ve sivilleri katletmesinin, "Gazze halkını topluca yok etmeye ve zorla göç ettirmeye yönelik sistematik bir soykırım yürüttüğünü ortaya koyduğunu" ifade etti.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Hamas, "sessiz kalmamaları, katliamları ve savaşı durdurmak için acil ve etkili adımlar atmaları" gerektiğini belirtti.

Gazze hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu hedef aldığı saldırısında çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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