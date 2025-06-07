Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Daha Fazla Tabuta Hazır Olun

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun, Han Yunus ve Cibaliya'da verdiği kayıpların, bundan sonra vereceklerinin bir örneği olduğunu belirtti.

Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus (güney) ve Cibaliya'da (kuzey) verdiği kayıpların, direniş güçleri tarafından gerçekleştirilen "nitelikli operasyonların" bir parçası olduğunu kaydetti.

Bunların sadece bir örnek olduğunu ve İsrail askerlerinin, bulundukları her yerde bu "operasyonların" benzerleriyle karşılaşacağını vurgulayan Ubeyde, İsrail halkına seslenerek, "Ya savaşı durdurması için hükümetinize baskı yaparsınız ya da daha fazla tabuta hazır olursunuz." ifadesini kullandı.

Kassam'dan 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Cibaliya'da kurulan komplike pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusu ise 6 Haziran'da, Gazze Şeridi'nin güneyinde girdikleri binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 4 İsrail askerinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtmişti.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak daha sonra İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.