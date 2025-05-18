Hamas'tan Gazze'deki Gazeteci Saldırılarına Sert Tepki

Hamas'tan Gazze'deki Gazeteci Saldırılarına Sert Tepki
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik düzenlediği son saldırılarda 5 gazetecinin hayatını kaybetmesini kınadı. Açıklamada, bu saldırıların faşist bir tutumun yansıması olduğu vurgulandı ve uluslararası kamuoyuna gazetecilere destek çağrısında bulunuldu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik saldırılarına devam etmesini, "faşist işgal hükümetinin dünyaya bir küçümseme mesajı" şeklinde değerlendirdi.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 gazetecinin öldürülmesine sert tepki gösterdi.

Bugün biri kadın 5 gazetecinin daha İsrail saldırısında hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef almaya devam etmesi, dünyaya yönelik bir küçümseme mesajıdır. Bu saldırı, İsrail'in faşist yapısının vahşetini gösteren çok boyutlu bir suçtur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka göre korunması gereken gazetecilerin sistematik olarak hedef alınmasının, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler sistemi ve uluslararası kurumlar ile yasaları hiçe saydığının açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 220'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, "Dünyanın, sivil halka ve gazetecilere karşı işlenen, bu benzeri görülmemiş savaş suçlarını durdurmadaki acizliği endişe vericidir." denildi.

Uluslararası basın ve medya kuruluşları ile dünya genelindeki gazetecilere çağrıda bulunulan açıklamada, "Gazze'de görev yapan gazetecilerle dayanışma içinde olun, onların mesajını dünyaya taşıyın, İsrail'in uyguladığı baskıları ve gerçekleri örtbas etme çabalarını ifşa edin." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin farklı bölgelerine gece ve sabah erken saatlerde yapılan saldırılarda çok sayıda sivilin yaşadığı evler ve sığınmacıların kaldığı çadırlar hedef alınmıştı.

Hava saldırılarında gazeteciler Abdurrahman el-Abadile, Aziz el-Haccar, Ahmed ez-Zeynati, Halid Ebu Yusuf ve kadın gazeteci Nur Kindil, bulundukları ev ve çadırlara isabet eden bombalar sonucu yaşamını yitirmiş, bazı gazetecilerin, saldırı anında aileleriyle birlikte oldukları ve tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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