Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail Ordusu Tarafından Öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü doğrulandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ebu Ubeyde'nin "cehennemin dibine gönderildiğini" dile getirdi.İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas örgütünün silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü doğruladı.

X hesabından konuya dair bir mesaj paylaşan Katz, "Hamas'ın terör sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü ve İran, Gazze, Lübnan ve Yemenli şeytani eksenin bertaraf edilen tüm üyeleriyle buluşmak üzere cehennemin dibine gönderildi" ifadesini kullandı.

Mesajında Ebu Ubeyde'nin öldürülmesinden dolayı İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'i tebrik eden Katz, Gazze kentine yönelik "operasyon yoğunlaştıkça, orada çok daha fazla suç ortağıyla, Hamas'lı katillerle ve tecavüzcülerle" karşılaşılacağını dile getirdi.

Netanyahu saldırı haberini doğrulamıştı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Katz'ın açıklamasından önce, İsrail ordusu tarafından Ebu Ubeyde'ye saldırı düzenlendiğini doğrulayan bir mesaj paylaşmıştı.

Pazar günü yapılan kabine toplantısı öncesinde basın ofisi aracılığıyla açıklamada bulunan Netanyahu, Ebu Ubeyde'nin söz konusu saldırıda ölüp ölmediği hakkında net bir bilgi vermemiş ve açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Artık aramızda olmadığını umuyorum ancak görüyorum ki Hamas tarafında buna açıklık getirecek hiç kimse kalmadı."

İsrail ordusundan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Gazze kentinde "Anahtar rol oynayan bir Hamas teröristinin" öldürüldüğü duyurulmuştu. İsrail medyasında çıkan haberlerde de bu kişinin İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde olduğu öne sürülmüştü. Uzun yıllardır, Hamas tarafından yayınlanan video mesajlarda görülen Ebu Ubeyde, askeri kıyafeti ve yüzünü kapattığı kırmızı kefiyesi ile biliniyordu.

Hamas ve müttefiki olan Filistinli örgütlerin 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına yönelik baskını ile başlayan savaşta, bugüne dek Gazze'de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 63 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hamas'a yakın kaynaklar tarafından dile getirilen bu sayı her ne kadar tarafsız kurum ya da kuruluşlarca doğrulanamıyor olsa da Birleşmiş Milletler tarafından inandırıcı kabul ediliyor.

