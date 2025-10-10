Hamas Lideri Rışk'tan Filistin Direnişi Mesajı: 'Yeni Bir Nekbe Olmayacak'

Hamas liderlerinden İzzet er-Rışk, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinden kuzeyine derhal dönmeyi seçmesinin başlı başına "direniş eylemi" olduğunu belirterek, eylemin, 1948'deki "Nekbe"nin ardından bunun tekrarlanmasına izin verilmeyeceğine dair açık bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Rışk, İsrail ordusunun açıklamasına göre, yerel saatle 12.00'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesine ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Filistin halkının Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine yaptığı bu destansı göçün sıradan bir manzara olmadığını vurgulayan Rışk, Filistinlilerin daha güvenli bir şekilde göç için düzenlemelerin tamamlanmasını birkaç saat beklemeye bile tahammül edemeyerek, topraklarına geri dönmesini "destansı" olarak nitelendirdi.

"Gazze halkı derhal ve vakit kaybetmeden geri dönmeyi seçti. Bu toplumsal tutum, başlı başına bir direniş eylemidir ve anlamı güneş gibi açıktır: Filistin'de 1948 Nekbesi'nden sonra yeni bir Nekbe olmayacak" ifadelerini kullanan Rışk, Filistinlilerin bugün Gazze'nin kuzeyine döndüğü gibi 1948'de çıkarıldıkları topraklara da döneceğinin altını çizdi.

Halkın saldırıların zorluklarına sabırla göğüs gerdiğini vurgulayan Rışk, Gazze halkının saldırılar süresince direnişe sahip çıktığını belirtti.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.